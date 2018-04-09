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عودة وسفر 437 مصريا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الإثنين 09/أبريل/2018 - 04:05 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ا ش ا
أكد مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر عودة 165 مصريا وسفر 272 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مدير الأمن - في تصريح اليوم /الاثنين/ - "إن المنفذ استقبل 165 مصريا، بينهم 148 وصولا شرعيا و17 غير شرعي، كما تم إنهاء إجراءات سفر 954 شخصا، بينهم 272 مصريا و682 ليبيا.. مؤكدا سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بوصول وسفر المصريين عبر المنفذ من وإلى ليبيا".

وأضاف أنه تم إنهاء إجراءات مغادرة 150 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 94 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

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