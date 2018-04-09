«مهندسين الإسكندرية» تحتفل بأعياد الربيع بحضور أعضائها وذويهم «صور»

استقبلت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي اليوم، الأثنين، آلاف المهندسين وذويهم في الاحتفالية التي نظمتها النقابة؛ احتفالًا بأعياد الربيع"شم النسيم" وذلك بنادي المهندسين "سابا باشا".





وتضمن الحفل أنشطة وفقرات ومسرح لعرائس للأطفال، وفقرة سينما الأطفال، بالإضافة إلى فقرة الشو الإفريقي، الذي يختتم به حفل أعياد شم النسيم.



