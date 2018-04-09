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محافظات

«مهندسين الإسكندرية» تحتفل بأعياد الربيع بحضور أعضائها وذويهم «صور»

الإثنين 09/أبريل/2018 - 04:08 م
احتفالا بأعياد الربيعشم
احتفالا بأعياد الربيع"شم النسيم"
أحمد عبد العزيز
استقبلت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي اليوم، الأثنين، آلاف المهندسين وذويهم في الاحتفالية التي نظمتها النقابة؛ احتفالًا بأعياد الربيع"شم النسيم" وذلك بنادي المهندسين "سابا باشا".

وتضمن الحفل أنشطة وفقرات ومسرح لعرائس للأطفال، وفقرة سينما الأطفال، بالإضافة إلى فقرة الشو الإفريقي، الذي يختتم به حفل أعياد شم النسيم.

ويشهد النادي منذ الصباح الباكر، إقبالا شديدًا من المهندسين وذويهم، للاحتفال "شم النسيم" داخل النادى بمنطقة "سابا باشا"، كما استقبل شاطئ النادي المهندسين وذويهم في بداية الموسم الصيفي الجديد.
«مهندسين الإسكندرية» تحتفل بأعياد الربيع بحضور أعضائها وذويهم «صور»
«مهندسين الإسكندرية» تحتفل بأعياد الربيع بحضور أعضائها وذويهم «صور»
«مهندسين الإسكندرية» تحتفل بأعياد الربيع بحضور أعضائها وذويهم «صور»
«مهندسين الإسكندرية» تحتفل بأعياد الربيع بحضور أعضائها وذويهم «صور»
«مهندسين الإسكندرية» تحتفل بأعياد الربيع بحضور أعضائها وذويهم «صور»

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