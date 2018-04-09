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أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي يهدد بالتدخل العسكري في سوريا

الإثنين 09/أبريل/2018 - 04:13 م
وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي
رحيم يسري
قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، اليوم الاثنين، إنه لا يستبعد استخدام القوة العسكرية ضد النظام السوري بعد الهجوم الكيماوي في دوما بالغوطة الشرقية.

وبحسب راديو فرنسا الدولي، فإن ماتيس أكد أنه لا يستبعد أي رد بعد الهجوم الكيماوي على سوريا، مضيفا أن روسيا هي المسؤول الأول عن استخدام الأسلحة الكيميائية وأنها هي الضامن الوحيد للتخلص من تلك الأسلحة لكنها لا زالت تستخدم، مضيفا أنه يتناقش مع "الحلفاء" والشركاء للتعامل مع هذه القضية في أقرب وقت.

وكان مطار التيفور العسكري بريف حمص قد تعرض لقصف جوي فجر الاثنين ونفت أمريكا وفرنسا القيام بأي عمليات عسكرية، بينما اتهمت روسيا ودمشق، إسرائيل بتنفيذ تلك الهجمات.

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