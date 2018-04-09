محافظ سوهاج: تقديم مساعدات لـ 6500 أسرة ضمن برنامج "تكافل وكرامة"

قال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، إن مديرية التضامن الاجتماعى ستقدم مساعدات عينية الى 6500 اسرة من السيدات المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة, وذلك من خلال مشروع "الطفل فى الف يوم" وإن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وصل الى 350 الف مستفيد بجميع أنحاء المحافظة.



وأوضح محمد عبدالسلام، وكيل وزارة التضامن والاجتماعي بسوهاج ان مشروع (الطفل فى الف يوم ) والذى أطلقته وزارة التضامن يهدف الى توفير المساعدات الغذائية للحوامل والطفل المولود حديثا ونحو تعزيز صحة الأم والطفل , لتنمية جيل جديد من أطفال مصر يتمتعون فيه بحقهم في تغذية آمنة وصحة سليمة ومستقبل أفضل.



وأضاف عبدالسلام انه تم ارسال رسائل الى الاسر المستفيدة للتوجه الى اقرب منفذ جمعيتى المنتشرة فى انحاء قري ومدن المحافظة, وتم ذلك من خلال تسجيل المستفيدات فى الوحدات الصحية لمتابعة حالتها الصحية اثناء فترة الحمل والرضاعة.



وأكد المحافظ على أهمية متابعة مسئولى مديرية التضامن بسوهاج والادارات الاجتماعية بقرى ومدن المحافظة حتى تصل المساعدات الى المستحقات.