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اقتصاد

اليوم .. تسليم 144 وحدة بالمرحلة الأولى بـ«دار مصر» فى دمياط الجديدة

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 06:02 ص
وزير الاسكان
وزير الاسكان
آمنة عبدالعظيم
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ اليوم الثلاثاء 10/4/2018 تسليم 144 وحدة سكنية (6 عمارات) بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بموقع 1، بالمجاورة 31، بالحي السادس.

وقال المهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إنه سيتم يوم الثلاثاء 10/4/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 71، وسيتم يوم الأربعاء 11/4/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 52، وتم تخصيص يوم الخميس 12/4/2018، لمن تخلف عن الاستلام بالعمارتين، وسيتم يوم الأحد 15/4/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 74، وسيتم يوم الاثنين 16/4/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 28، وتم تخصيص يوم الثلاثاء 17/4/2018، لمن تخلف عن الاستلام بالعمارتين، وسيتم يوم الأربعاء 18/4/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 82، وسيتم يوم الخميس 19/4/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 61، وتم تخصيص يوم الأحد 22/4/2018، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات.

وحول أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس محمد السيد مصطفى رجب أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع دمياط الجديدة، لسداد كافة المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد كافة المستحقات المطلوبة، ثم يتوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.

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