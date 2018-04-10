نيابة الإسكندرية تحقق في واقعة وفاة مسجل خطر داخل سيارة شرطة .. الأمن : شنق نفسه

بدأت نيابة شرق الإسكندرية، الكلية تحقيقات موسعة في واقعة وفاة مسجل خطر شنقا داخل سيارة حجز شرطة، بعد إلقاء القبض عليه، بمنطقة حوض عشرة، شرقي المدينة، وما نتج من اشتباكات بين الشرطة والأهالي بالمنطقة عقب ذلك وأمرت النيابة اليوم، باستعمال تقرير الطب الشرعي، عقب تشريح جثمان المتوفى، لكشف ملابسات الوفاة.



قررت النيابة حجز 23 متهما على ذمة التحريات وضبط وإحضار 15 آخرين لقيامهم للتحقيق معهم في اتهامات التعدي على قوات الشرطة بالحجارة عقب الحادث، ما أسفر عن إصابة مخبر سري وضابط شرطة بشرخ فى الجمجمة.



تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بأنه أثناء مرور معاون مباحث قسم شرطة ثالث المنتزه بمنطقة حوض 10 في إطار تأمين احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، اشتبه في أحد المسجلين ويدعى"ش. ح. ج" 32 عاما، وشهرته "شعبان ماسورة" سبق اتهامه في 12 قضية"مخدرات وسلاح أبيض".



أوضح بيان صادر عن مديرية الأمن اليوم أنه كان قد ألقي القبض على المتهم وتم وضعه داخل الحجز الملحق بسيارة الشرطة، وبعد مرور نحو ساعة على احتجازه فوجئت القوة الأمنية عند فتح باب السيارة بأن المتهم انتحر بشنق نفسه.



وعقب الواقعة، تعدى الأهالي على قوات الشرطة بإلقاء الحجارة ما أدى لإصابة ضابط بشرخ في الجمجمة، فيما أصدرت النيابة العامة قرارا بالقبض على 18 شخصًا متهمًا في الاعتداء، ألقى القبض على 3 منهم وجارٍ ضبط وإحضار الآخرين.



وفي اليوم التالي، وأثناء دفن المتهم عقب تصريح النيابة بذلك تجددت الاشتباكات مرة أخرى بين الأهالي وقوات الشرطة، ما أسفر عن إصابة مخبر سري، وجرى القبض على 20 شخصا لتعديهم على قوات الشرطة.