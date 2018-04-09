إعدام 220 كيلو سردين مملح ورنجة وفسيخ خلال حملات على الأسواق بالمنوفية.. صور

تمكنت حملة من مديرية الصحة ومجلس مدينة تلا، بمحافظة المنوفية، اليوم "الاثنين"، من إعدام 220 كيلو من الرنجة والأسماك المملحة والسردين الفسيخ، وتم تحرير 6 محاضر جنح صحية شاملة شهادات صحية وعرض أغذية وتم أخذ 5 عينات تم إرسالها لمعامل الصحة للتأكد من سلامتها.



جاء ذلك خلال حملة مكبرة علي الأسواق أثناء احتفالات المواطنين باعياد شم النسيم، وتم نقل الكميات المعدمة إلى مقلب القمامة بتلا لدفنها حفاظا على الصحة العامة.



