انتهاء صلاة الجنازة على آمال فهمى وتشييعها لمثواها الأخير.. فيديو وصور

انتهت، منذ قليل، صلاة الجنازة على الإذاعية الكبيرة آمال ماهر، داخل مسجد عمر مكرم بالتحرير، وسط حضور كبير من محبيها، وتستعد حاليا أسرتها للانتقال إلى مقابر الخليفة ودفنها بمثواها الأخير.



وشهدت الجنازة توافد عدد كبير من النجوم، وكان على رأسهم، الإعلامى محمد سعيد سعيد محفوظ، والإعلامية نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية، والإعلامية نجوى إبراهيم، والإعلامي إبراهيم الكرداني، والعشرات من تلاميذها ومحبيها.



كانت الإذاعية القديرة آمال فهمي، رحلت أمس بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 92 عامًا، حيث سيتم دفنها بمدفنها بسيدى عبد الله فى منطقة الخليفة، ومن المقرر أن يتم إقامة العزاء الخميس المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.



يذكر أن آمال فهمى واحدة من أشهر مذيعات الإذاعة المصرية، حيث سبق وقدمت العديد من البرامج الإذاعية، وكان أشهرها "فوازير رمضان" و"ع الناصية" وغيرهما.