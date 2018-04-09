استمرار توافد المواطنين على الحدائق والمراكب النيلية بالمنصورة.. صور

حرص مواطنو الدقهلية على التوافد منذ الصباح وحتى مساء اليوم على حديقة شجرة الدر بالمنصورة وعلى الحدائق المختلفة للاحتفال بشم النسيم، كما شهد نيل المنصورة استمرار توافد المواطنين للتنزه في النيل بواسطة المراكب النيلية.



وحرصت عدد من الجمعيات على تنظيم رحلات للأطفال إلى حديقة شجرة الدر للاحتفال بشم النسيم.



كما حرصت الأسر على التوجه للحديقة لتناول المأكولات والمشروبات ابتهاجا بشم النسيم، وسط حالة من الفرح والسعادة بين الجميع ابتهاجا واحتفالا بهذه المناسبة.

