وزير العمل المغربى يكرم «المطيري» لجهوده في مجالات العمل.. صور

كرم محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني المغربي، المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري على جهوده فى مجالات العمل.



جاء ذلك خلال الدورة 45 لمؤتمر العمل العربي الذي يعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في يومه الثاني، والذي تنظمه منظمة العمل العربية، بالقاهرة.



أوضح يتيم، أن تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، حول ديناميكية العمل والظروف الاقتصادية، قد سلط الضوء على التحديات التى تواجه الدول العربية، كما ناقش موضوعات ترتبط بالإنتاجية وسوق العمل.



وطالب وزير الشغل المغربي بإعادة النظر فى علاقة العمل والعمال والمسئولية المجتمعية فى القطاع الخاص، مؤكدا أنه لابد من دراسة تعمل على الربط بين متطلبات السوق والتدريب والتأهيل.



وأكد أن بلادي نفذت الكثير من الإصلاح الاقتصادى، لتحفيز البنية التحتية وتقليل الفوارق بين الطبقات، وتعمل الحكومة على عزيز الدور الرئيسى للنقابات العمالية، وإبراز دورهم فى التنمية المستدامة.



كما أشار إلى أن المغرب أصدر قانونا يعمل على تنظيم النقابات المهنية، وأيضا أعمال المقاولة، فضلا عن النهوض بالمفاوضة الجماعية والشغل الجماعى، الذى يضم اقتصاديين واجتماعيين، وذلك لضمان العلاقة بين الحقوق والواجبات والتنافسية.