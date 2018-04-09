«معرض الأنشطة المدرسية» يحرم رجال التعليم بجنوب سيناء من «شم النسيم»

استعدادا لافتتاح معرض الأنشطة والمنتجات المدرسية لتعليم "جنوب" سيناء الذى يفتتحه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء غدا، قام عدد من القيادات التعليمية من مديري الإدارات النوعية وموجهي عموم الأنشطة والمواد الدراسية بالعمل منذ الصباح الباكر فى يوم إجازة شم النسيم، بإشراف من محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء.



وتحولت قاعة المعرض لخلية نحل للعمل على تجهيز أجنحة المعرض التي شملت كل الأنشطة التعليمية في وقت قياسي وتطوعت القيادات التعليمية وعدد من المدرسين بالعمل فى يوم اجازة شم النسيم حتى وضع اللمسات النهائية للمعرض السنوي والذي أقيم بقاعة مدرسة الصناعات الثانوية بطور سيناء.





