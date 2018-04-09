ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مثأثرا بوفاة شقيقه بالسرطان.. الشاعر السعودي "إبراهيم الجريفاني" يتضامن مع أطفال 57357

الإثنين 09/أبريل/2018 - 07:36 م
محمود نوفل
تفقد الشاعر السعودي إبراهيم الجريفاني، الخدمات الطبية في مستشفى سرطان الأطفال مصر 57357، خلال زيارته لمصر والتي تستغرق يومين، وذلك للاطلاع على تجربته ودعم الاطفال مرضى السرطان، وخاصة بعد أن قرأ وسمع عن تميزه في الخدمة الصحية، والتي يقدمها للمرضى مجانا، ودعاه لذلك تأثره بوفاة شقيقه بمرض السرطان.

وفور وصوله المستشفى، استقبله الأطفال بالورود، والتقط الصور التذكارية معهم، ورافقه وفد من المستشفى في جولة طويلة استغرقت ساعتين، جاب خلالها أقسام المستشفى.

وأثنى "الجريفاني" على أعمال الأطفال في الرسم، مشيرا الي ان الحالة النفسية هي العامل الأساسي في شفاء المريض، وأن مستشفى 57357 رائد في هذا المجال.

كما أثنى على وجود مسجد وكنيسة داخل المستشفى، وهو ما يعني الوحدة الوطنية وعدم التفريق بين مسلم ومسيحي، وأن المستشفى يقوى بوقوف الجميع في صفوف دعمه.

وأبدى انبهاره بصرح 57357 الطبي، والخدمات المقدمة به، طبيا وتعليميا وبحثيا، وطالب بدعم الأطفال، موضحا أن ما رآه اليوم مفخرة للعرب، بأن يكون مثل هذا المستشفى العالمي في مصر لعلاج الأطفال.

وأشاد الشاعر العربي إبراهيم الجريفاني بمعايير الجودة ومكافحة العدوى والنظافة، وسأل أسرة أحد الأطفال المصابين بالسرطان عن واسطتهم في الدخول فكانت إجابة الأب عليه: "واسطتنا ربنا"، وأنهم وفدوا من محافظة دمياط، ودخلوا في قائمة انتظار أسبوع واحد فقط، وقال إن تطبيق العدالة في الدخول هو أهم شيء في العلاج والثقة بين المريض والمستشفى المقدِم له الخدمة.

والتقى الجريفاني في نهاية زيارته بالدكتور شريف أبوالنجا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة 57357 مدير عام المستشفى، وأشاد بالخدمة الطبية والصحية والنظام داخل المستشفى، وأبدى تعاونه في دعم المستشفى، وأنه سيكون سفيرا لها في كل دولة يسافر لها لعرض أشعاره ودواوينه الجاذبة للجمهور، لأنه ليس لها مثيل في الوطن العربي، باعتبارها فخرا لكل عربي قبل أن تكون فخرا لكل مصري.

ترشيحاتنا

شاهد.. "Apple" تكشف عن نسخة خاصة من "iphone 8" باللون الأحمر

شاهد .. مرتضى منصور يفتتح نادي الزمالك "النهري"

سر تناول المصريين البصل الأخضر فى شم النسيم

في ذكرى وفاته .. سر مقاطعة الدول العربية لـ«عمر خورشيد»

كلوب يوافق على رحيل صلاح الى ريال مدريد بشرط ضم ثنائي الفريق الملكي

إعارة السعيد الى "كوبيون بالوسورا" مجانا

أردوغان يعترف بتآمره مع داعش ضد مصر.. فيديو

مرتضى منصور لـ «إيهاب جلال»: «متلعبش مع الأسد»

تامر حسني: درست شخصية عبد الحليم حافظ وتعلمت منه الكثير .. فيديو

مهاجم الزمالك يثير غضب جماهير القلعة البيضاء بـ"لوك" جديد.. صور

قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن المدرب الجديد للزمالك

مرتضى منصور: حق الزمالك لن يضيع في "عبد الله السعيد"

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العسيلي يشعل شم النسيم بالسخنة بأغاني "خاينة" و"حتة تانية".. صور

سومة الراسى: أجسد شخصية مديرة أعمال رئيس ناد كبير فى "عزمى وأشجان".. صور

انتهاء صلاة الجنازة على آمال فهمى وتشييعها لمثواها الأخير.. فيديو وصور

جثة البدرشين تكشف «صفقة الموت».. 60 يوما من المفاوضات بعد ذبح طفل الصف تنتهي بإغراق شقيق المتهم حيا.. صور

مواطنون يشاركون في تشييع جثمان آمال فهمي ..صور

فيديو

تامر حسني: الغناء والتمثيل في تكويني منذ بداية مسيرتي الفنية ..فيديو
تامر حسني يكشف سبب جولاته العالمية: «صورة إيجابية لمصر ولكسر حاجز العنصرية» .. فيديو
تامر حسني يكشف كواليس أغنيته الجديدة مع الشاب خالد ..فيديو
الصحة: 42 حالة مرضية حصيلة اليوم.. ولا حالات تسمم.. فيديو
تامر حسني: لي الشرف أن أكون أول فنان يقيم حفلا غنائيا بالسعودية ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟