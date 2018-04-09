مثأثرا بوفاة شقيقه بالسرطان.. الشاعر السعودي "إبراهيم الجريفاني" يتضامن مع أطفال 57357

تفقد الشاعر السعودي إبراهيم الجريفاني، الخدمات الطبية في مستشفى سرطان الأطفال مصر 57357، خلال زيارته لمصر والتي تستغرق يومين، وذلك للاطلاع على تجربته ودعم الاطفال مرضى السرطان، وخاصة بعد أن قرأ وسمع عن تميزه في الخدمة الصحية، والتي يقدمها للمرضى مجانا، ودعاه لذلك تأثره بوفاة شقيقه بمرض السرطان.



وفور وصوله المستشفى، استقبله الأطفال بالورود، والتقط الصور التذكارية معهم، ورافقه وفد من المستشفى في جولة طويلة استغرقت ساعتين، جاب خلالها أقسام المستشفى.



وأثنى "الجريفاني" على أعمال الأطفال في الرسم، مشيرا الي ان الحالة النفسية هي العامل الأساسي في شفاء المريض، وأن مستشفى 57357 رائد في هذا المجال.



كما أثنى على وجود مسجد وكنيسة داخل المستشفى، وهو ما يعني الوحدة الوطنية وعدم التفريق بين مسلم ومسيحي، وأن المستشفى يقوى بوقوف الجميع في صفوف دعمه.



وأبدى انبهاره بصرح 57357 الطبي، والخدمات المقدمة به، طبيا وتعليميا وبحثيا، وطالب بدعم الأطفال، موضحا أن ما رآه اليوم مفخرة للعرب، بأن يكون مثل هذا المستشفى العالمي في مصر لعلاج الأطفال.



وأشاد الشاعر العربي إبراهيم الجريفاني بمعايير الجودة ومكافحة العدوى والنظافة، وسأل أسرة أحد الأطفال المصابين بالسرطان عن واسطتهم في الدخول فكانت إجابة الأب عليه: "واسطتنا ربنا"، وأنهم وفدوا من محافظة دمياط، ودخلوا في قائمة انتظار أسبوع واحد فقط، وقال إن تطبيق العدالة في الدخول هو أهم شيء في العلاج والثقة بين المريض والمستشفى المقدِم له الخدمة.



والتقى الجريفاني في نهاية زيارته بالدكتور شريف أبوالنجا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة 57357 مدير عام المستشفى، وأشاد بالخدمة الطبية والصحية والنظام داخل المستشفى، وأبدى تعاونه في دعم المستشفى، وأنه سيكون سفيرا لها في كل دولة يسافر لها لعرض أشعاره ودواوينه الجاذبة للجمهور، لأنه ليس لها مثيل في الوطن العربي، باعتبارها فخرا لكل عربي قبل أن تكون فخرا لكل مصري.