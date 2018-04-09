«أبو الغيط» يتوجه إلى دبي للمشاركة في أعمال «فكر 16»



أوضح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الجامعة، أنه من المقرر أن يلقي الأمين العام غدا كلمة هامة أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والذي يعقد هذا العام تحت عنوان "تداعيات الفوضى وتداعيات صناعة الاستقرار" يطرح في إطارها تقييمه لأهم التحديات التي يشهدها العالم العربي خلال المرحلة الراهنة على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي والفكري، مع طرح رؤيته لكيفية مخاطبة هذه التحديات.



أضاف "عفيفى" أنه من المنتظر أن ترتكز مناقشات المؤتمر على تناول ثلاثة محاور رئيسية ترتبط بالواقع العربي الحالي وهي المحور السياسي الذي يتناول أزمة الدولة الوطنية العربية في أبعادها المختلفة، والمحور الاقتصادي الذي يتعلق بعدم نجاح خطط التنمية في عدد من الدول العربية وتدني مؤشرات العمل الاقتصادي والاجتماعي في هذه الدول وأيضا تحديات إعادة الإعمار في الدول التي تشهد حروبًا أو نزاعات مسلحة، والمحور الاجتماعي الخاص بالأزمة الفكرية والثقافية في بعض الدول العربية والتي أدت إلى تصاعد الفكر المتطرف وظهور البيئة الحاضنة للإرهاب.



ويتوجه "أبو الغيط" مباشرة من دبي إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية التاسعة والعشرين، التي تبدأ بالاجتماعات على مستوى المندوبين الدائمين للدول الأعضاء وكبار مسئولي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتليها اجتماعات الوزراء المعنيين بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، ثم اجتماعات وزراء الخارجية والذين يرفعون نتائج عملهم إلى اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة والمقرر عقده في 15 من أبريل في مدينة الدمام.

توجه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، إلى مدينة دبي بدولة الإمارات للمشاركة في أعمال مؤتمر "فكر 16" الذي تنظمه مؤسسة الفكر العربي، برئاسة الأمير خالد الفيصل، وتحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.