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خبراء عن طرح شركات البترول بالبورصة: خطوة تعظم إيرادات القطاع .. وتجذب الاستثمارات والطروحات تهدف لتمويل هذه الشركات وتوسيع نطاقها للعالمية

الإثنين 09/أبريل/2018 - 07:33 م
وزير البترول طارق
وزير البترول طارق الملا
متابعة: ميس رضا
  •  وزير البترول الأسبق: طرح شركات بالبورصة يحقق إيرادات مالية مرتفعة
  •  محلل مالي يكشف الأهداف من وراء طرح شركات البترول بالبورصة


أجمع خبراء أسواق المال والمتخصصون في قطاع البترول على أن فكرة طرح نسب من حصص رأسمال عدد من شركات البترول بالبورصة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية يعد خطوة إيجابية للغاية وسيساهم في جذب الاستثمارات.

فى هذا السياق، وصف المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، خطة الحكومة لطرح عدد من شركات البترول بالبورصة بأنها جيدة للغاية وتحقق عائدا كبيرا على الشركات التى سيتم طرحها فضلًا عن أن الاختيار يوقع على الشركات التى تتمتع بإدارة جيدة شفافة ونزيهة ووفق المراجعات التى تقررها البورصة.

وأوضح "كمال"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الهدف الأساسي من الطرح تحقيق مبالغ إضافية للشركات ورفع إيراداتها بهدف إحداث توسعة بالشركة، منوهًا بأن ما تحققه من أرباح حال توجهيها لمصادر تتعلق بالدعم سواء فى العيش أو غيره فهذا لا فائدة منه.

وأضاف "أن الشركات المرشحة للطرح يتم إختيارها وفق تقييمات محددة وبعد الموافقة على القرار سيبحث إن كان هناك شركات مستعدة للطرح أم لا.

من جهته قال صفوت عبد النعيم، خبير أسواق المال، إن طرح عدد من نسب حصص رأس مال شركات البترول بالبورصة خطوة جيدة، نظرا لأنه من الأعلى القطاعات ربحية.

وأوضح "عبد النعيم"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن طرح الشركات حصصهم في البورصة، يحقق ربحية تعود عليهم، وذلك بعمل توسعة فضلًا عن نمو رأس المال داخل البورصة مع تشجيع جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الغرض الأساسي هو تمويل هذه الشركات من البورصة.

وأضاف أن شركة "أنبي" من أبرز الشركات المرشحة للطرح، منوهًا بأن حال توجه الحكومة لطرح هذه الشركات للاستفادة منها فى سد عجز الموازنة، فإن ذلك ربما يدفع بخسارتها.

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