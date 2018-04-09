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محافظات

مواطنو الغربية يحتفلون بعيد «شم النسيم» بألعاب الترفيه و«الدي جي»

الإثنين 09/أبريل/2018 - 06:14 م
ألعاب الترفيهية والديجيهات
ألعاب الترفيهية والديجيهات
محمد عبد الخالق
تزايد أعداد الآلاف من المواطنين الوافدين على الحدائق والمتنزهات العامة بمحافظة الغربية اليوم، وسط تشغيل الريمكسات والألعاب الترفيهية، مصحوبة بأنغام" الدى جى" التى خطفت أنظار الأطفال وكبار السن من الرجال والسيدات احتفالا بأعياد الربيع وشم النسيم بقري ومراكز المحافظة.

كما توجهت مجموعات شبابية إلى الشواطئ المياه والترع بالمحلة وزفتى وكفر الزيات وقطور والسنطة لممارسة هواية الصيد والاستحمام مع زملائهم.

كما أقبلت العائلات والأسر على الحدائق والمتنزهات للاستمتاع بأوقاتهم وسط تشغيل اغانى الديجيهات والريمكسات والألعاب الترفيهية وسط اصطحاب أطفالهم وأبنائهم وذويهم.
مواطنو الغربية يحتفلون بعيد «شم النسيم» بألعاب الترفيه و«الدي جي»
مواطنو الغربية يحتفلون بعيد «شم النسيم» بألعاب الترفيه و«الدي جي»
مواطنو الغربية يحتفلون بعيد «شم النسيم» بألعاب الترفيه و«الدي جي»
مواطنو الغربية يحتفلون بعيد «شم النسيم» بألعاب الترفيه و«الدي جي»
مواطنو الغربية يحتفلون بعيد «شم النسيم» بألعاب الترفيه و«الدي جي»
مواطنو الغربية يحتفلون بعيد «شم النسيم» بألعاب الترفيه و«الدي جي»

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