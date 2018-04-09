يحميك من 12 مرضا.. فوائد غير متوقعة للخرشوف

قال الدكتور سعيد متولى، استشارى التغذية العلاجية، إن الخرشوف من أكثر الأطعمة المهمة جدًا لصحة الجسم، حيث يحتوى على نسبة كبيرة من فيتامين "أ" وبنسبة عالية من الألياف والمغنيسيوم والكروم وفيتامين "ج" وحمض الفوليك.





وأضاف "سعيد"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الخرشوف غذاء ضروري للوقاية من أمراض كثيرة، منها:

- أمراض القلب خاصة لاحتوائه على الماغنسيوم .

- مشاكل الأوعية الدموية والدوالى .

- اضطرابات الكلى بمختلف أنواعها .

- الإكزيما، وهى من الأمراض التى يصعب علاجها .

- البواسير، التى تعد من اكثر المشكلات التى تواجه الرجال .

- السكري، حيث إنه لا يقى فقط من السكر بل يساعد على ضبطه لدى المرضى .

- السمنة، لاحتوائه على قدر جيد من الألياف والكروم.

- النقرس، الذى يتسبب فى الام المفاصل وعدم القدرة على الحركة بشكل جيد.

- معظم الأمراض التى تهاجم الكبد.

- الإمساك، لاحتوائه على مواد ملينة تنمع الإصابة به.

- مشاكل البشرة، لاحتوائه على فيتامين "أ".