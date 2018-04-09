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"العمل الدولية": المنطقة العربية تواجه تحديات في التشغيل.. و193 مليون عاطل حول العالم

الإثنين 09/أبريل/2018 - 07:23 م
الدكتور ربا جرادات
الدكتور ربا جرادات المدير الإقليمي للدول العربية
هيثم سعد الدين
كشفت الدكتورة ربا جرادات المدير الإقليمي للدول العربية، بمنظمة العمل الدولية أحدث الأرقام الصادرة عن المنظمة والتى تشير إلي أن النمو الاقتصادي عالميا بلغ 3.6% عام 2017 بعد أن كان قد وصل إلى 5.4 % في عام 2010.

وقالت جرادات في كلمتها أمام وزراء عمل وممثلي أصحاب أعمال وعمال 20 دولة عربية يشاركون في أعمال الدورة (45) لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة التي تستمر حتى 15 أبريل الجاري، إن تدني آفاق النمو يُثقل كاهل الاقتصاد العالمي ويضعف قدرته على تقليص أوجه العجز في العمل اللائق على المدى المتوسط، مؤكدة أن مستويات البطالة لا تزال مرتفعة، إذ بلغ عدد الباحثين عن عمل في العالم زهاء 193 مليون شخص في العام الماضي.

وأضافت أنه في خضم القلاقل الاجتماعية والسياسية التي طال أمدها والصراعات المستمرة في بعض البلدان، فمن الواضح أن المنطقة العربية تتعرض لتحديات أكبر تواجه سوق العمل وفرص العمل، لأن معدل البطالة لا يزال مرتفعًا، وبلغ 10.2 % عام 2017 تقريبًا وهو ضعف المعدل العالمي البالغ 5.6 % ، مع وجود أكثر من 13 مليون شخص يبحثون عن عمل، مؤكدة ان الشباب هم الأكثر تضررًا، حيث يبلغ معدل البطالة ضمن الفئة العمرية 15-24 عامًا 27.6 % مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 13 %.

وأشارت إلي أن أوجه عدم المساواة بين الجنسين كبيرة، إذ يبلغ معدل بطالة الإناث 18.7 %، أي أكثر من ضعف معدل بطالة الذكور (8.2 %) وثلاثة أمثال معدل بطالة الإناث على الصعيد العالمي، كما زاد معدل العمال المستضعفين بنسبة 32 % في المنطقة العربية بين عامي 2000 و2017، أي 26.5 % من إجمالي العمال في عام 2017.

وأكدت أن المؤتمر يبحث هذا العام مسألة مهمة لرفاه السكان والقطاعات في جميع أنحاء العالم العربي في المستقبل، وهي دور الإنتاجية في تعزيز القدرة التنافسية والنمو والمساواة.

وتوقعت أن يحقق مستقبل العمل والتطور التكنولوجي المرافق مكاسب كبيرة في الإنتاجية والأرباح من الأسواق العالمية الضخمة، يتعين على واضعي السياسات إدارة التوزيع غير المتكافئ لهذه المكاسب وآثارها المحتملة غير المتساوية على النوع الاجتماعي والقطاعات والمهارات، وإلا تفاقمت أوجه اللامساواة .

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