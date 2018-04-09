حسام زكي: «صفقة القرن» طرح أمريكي غير ملموس للقضية الفلسطينية.. فيديو

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن التواصل الأمريكي في القضية الفلسطينية متواجد مع بعض الدول العربية ذات الصلة بالإدارة الأمريكية، وهذا التواصل يتمحور حول طرح الرؤية العربية والفلسطينية في ملف المسار السياسي للتسوية.



وأضاف "زكي"، في لقاء خاص، لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن الحقوق الفلسطينية والتسوية النهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وحل الدولتين وعاصمة فلسطين، أمور معلومة وسبق تناولها بأشكال متعددة ومع مختلف الإدارات الأمريكية.



أشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إلى أن تلك الإدارة الأمريكية تهدف إلى طرح شيء إقليمي كبير يسمى بصفقة القرن ولكنهم لم يقوموا بطرح شيء ملموس حتى الآن، لافتا إلى أن الدول العربية تحاول أن توصل للولايات المتحدة الأمريكية رسائل محددة حول حقوق الشعب الفلسطيني .



وتابع قائلا:" أتمنى أن يكون الطرح الأمريكي قابلا للتناول وليس مرفوضا من البداية ونحن في انتظار ذلك الطرح".

