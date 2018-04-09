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وصول وسفر 3228 راكبا ومعتمرا بموانئ البحر الأحمر وتداول 534 شاحنة

الإثنين 09/أبريل/2018 - 06:05 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسن غنيمة
قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينة OLiva وعلى متنها 30 ألف طن ألومنيوم قادمة من استراليا وثلاث سفن أخرى هى "الرياض ، الحرية 2، بوسيدون اكسبريس" وعلى متنهم 432 راكبا و136 شاحنة بضائع و9 شاحنات عفش ركاب و24 سيارة، وتغادر الميناء السفينتين مسرة والنوى اكسبريس وعلى متنهما 242 راكب و59 شاحنة بضائع و6 سيارات .

وأشار إلى أن الميناء شهد أمس استقبال السفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 53 شاحنة وغادرته العبارتين عمان ومحبة وعلى متنهما 1338 معتمر على الخط الملاحى سفاجا / ينبع وثلاث سفن اخرى هى الرياض ، الحرية 2 ، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 373 راكب و157 شاحنة بضائع و 16 سيارة .

في الوقت نفسه، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 843 راكب منهم 43 معتمرا وتداول 120 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهما 161 راكب و8 برادات و7 تريلات و1 سيارة، بينما تغادر الميناء السفينة سينا وعلى متنها 42 راكبا و21 براد و21 تريلا.

وقد شهد الميناء أمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 294 راكبا منهم 43 معتمرا و1 باص عمرة و3 براد و10 تريلات و 2 باص جيت، بينما غادرته السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهما 346 راكب و34 براد و 16 تريلا و 2 باص جيت.

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