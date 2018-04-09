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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد موقع كوبري قلما الجديد على الطريق الزراعي

الإثنين 09/أبريل/2018 - 06:03 م
محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد موقع كوبري قلما الجديد
إبراهيم الهوارى
تفقد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية اليوم موقع إنشاء كوبري قلما الجاري إنشاءه من قبل شركة النيل لإنشاء الطرق والكباري بتكلفة تصل إلى 150 مليون جنيه لحل أزمة التكدس المروري بالمنطقة

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتذليل كافة العقبات للانتهاء من إنشاء الكوبري في أقرب وقت ممكن دون إعاقة الحركة المرورية بالطريق الزراعي أو قطع المرافق.

وأضاف المحافظ أن الكوبري يقام بطول 625 مترا وبعرض 25 مترا ويتكون من 3 حارات لكل اتجاه، حيث سيتم رفع الطريق الزراعي أعلى الكوبري وسيتم عمل 2 حارة جانبية في كل اتجاه الدوران من أسفل الكوبري للقادم من القاهرة أو الإسكندرية والدخول إلى قلما.
محافظ القليوبية يتفقد موقع كوبري قلما الجديد على الطريق الزراعي
محافظ القليوبية يتفقد موقع كوبري قلما الجديد على الطريق الزراعي

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