«الجامعة العربية»: طرح موضوع مقعد سوريا الشاغر بالقمة لم يجد تجاوبا .. فيديو

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن ملف مقعد سوريا الشاغر بالجامعة العربية طرح في أحد الاجتماعات التشاورية لوزراء الخارجية في الفترة الأخيرة ولكنه لم يجد التجاوب المناسب.



وقال "زكي"، في لقاء خاص، لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم "الاثنين"، أن الدول التي كانت تتبنى هذا الطرح وعودة سوريا لشغل مقعدها بالجامعة، لم تجد مساندة حقيقية لوضع الأمر على جدول أعمال القمة العربية المقبلة لمناقشته بشكل رسمي، والتوصل إلى حل نهائي.



وأضاف: "لا أتصور أن هناك جديدا سيطرأ على هذا الوضع في قمة الرياض المقبلة وكل ما يسرب مجرد بالونات اختبار لها أغراضها المقصودة".