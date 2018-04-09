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حوادث

إصابة 4 أشخاص في حريق بقاعة أفراح بالإسكندرية

الإثنين 09/أبريل/2018 - 05:53 م
الحماية المدنية
الحماية المدنية
أحمد عبد العزيز
أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، عن اندلاع حريق اليوم بقاعة سوليتير في منطقة الداون تاون، مما أدي لإصابة 4 أشخاص بحروق دون وقوع أى وفيات.

وأوضحت د.عزة الفناجيلى، وكيل وزارة الصحة، أنه تم نقل حالتين إلى مستشفى رأس التين العام وحالتين إلى مستشفى أبو قير العام حيث تم نقل 3 حالات بالإسعاف وحالة واحدة وصلت إلى المستشفى بسيارة خاصة.

وأضافت أن المصابين هم "ح ص م"، 60 سنة، التشخيص الابتدائى، حرق بنسبة 12% فى الوجه والرقبة واليدين والقدمين، و"م م"، 16 سنة والتشخيص الابتدائى، حرق بنسبة 22% فى الوجه والرقبة والكتف والزراعين والقدمين، و"م ر"، التشخيص الابتدائي، حرق بنسبة 12%، و "ع ع ال"، التشخيص الابتدائي، حرق بنسبة 20%، وتم حجز جميع الحالات بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم.

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