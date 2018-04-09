إصابة 9 مواطنين في حوادث طرق بالسويس خلال شم النسيم

أعلنت مديرية الصحة بالسويس إصابة 9 مواطنين فى اثنين من حوادث الطرق بالمحافظة فى يوم شم النسيم، وتم نقل المصابين لمستشفى السويس العام، وكان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادثين بطرق المحافظة.



وأوضح مصدر طبي أن الحادث الأول كان انقلاب سيارة ملاكى بطريق العين السخنة وأصيب خلاله 3 أشخاص كما تعرضت سيارتين ملاكى للاصطدام بطريق السويس - عيون موسي وأصيب 6 أشخاص، موضحا أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام، ولا يوجد بينهم حالات خطيرة.

