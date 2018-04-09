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حوادث

إصابة شخصين أثناء الاحتفال بشم النسيم في المنوفية

الإثنين 09/أبريل/2018 - 05:59 م
نقل مصاب
نقل مصاب
محمد امين
أعلنت اليوم غرفة عمليات الإسعاف بمحافظة المنوفية، برئاسة الدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام هيئة الإسعاف، نقل كل من أحمد محمد جمال 18 عاما مصابا بكسر فى القدم اليمنى مع جرح قطعى، بعد إثر سقوطه من شاطئ بحر سيف، ومحمد السيد 30 عاما مصابا بجرح قطعى بالرأس فى مشاجرة،

تم نقل الأول الى مستشفى شبين الكوم الجامعى، والثانى الى مستشفى قويسنا المركزى، وذلك تحت إشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام الاسعاف بمحافظة المنوفية، أثناء الاحتفال بأعياد الربيع.

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