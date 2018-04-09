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محافظات

قيادات الإسكندرية في جولة على الشواطئ خلال أعياد شم النسيم.. صور

الإثنين 09/أبريل/2018 - 06:12 م
قيادات الاسكندرية
قيادات الاسكندرية في جولة على الشواطئ خلال اعياد شم النسيم
أحمد عبد العزيز
تفقد اللواء هشام شادي، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية، اليوم، شواطئ الكورنيش، للوقوف على أهم المشكلات التي تواجه مواطني وزائري المحافظة لسرعة حلها ولمشاركة المواطنين احتفالاتهم بأعياد الربيع وعيد شم النسيم.

بدأت الجولة من شاطئ المندرة السياحي والمجاني ثم تفقد الممشي الرياضي مرورًا بشاطئ البوريڤاج السياحي ومنطقة بير مسعود ثم شاطئ جليم المجاني والممشى الرياضي بجليم ثم شاطئ بحري المميز، وخلال الجولة أشار السكرتير العام إلى أهمية توحيد ألوان وأشكال بوابات الشواطئ وتقديم أفضل خدمات للزوار والاهتمام بمنظومة النظافة وتوضيح لافتات الأسعار الموجودة بالشواطئ وتوفير سيارات إسعاف ومعدات إنقاذ ومعدات للطوارئ بكل شاطئ.

وخلال تفقده، ووجه السكرتير العام، جميع رؤساء الأحياء ومدير إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة، بإزالة كافة الإشغالات والتعديات على الشواطئ وفرض غرامات فورية على أي مستأجر يخالف شروط التعاقد وضرورة إلزام المستأجرين بأسعار التذاكر، كما وجه رؤساء الأحياء بضرورة وضع عوازل وتغطية كافة الأسلاك الكهربائية على الكورنيش، وذلك حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين وزوار الإسكندرية ومرتادي الشواطئ.

واستفسر شادي من زوار الشواطئ على أسعار التذاكر ومستوى الخدمات المقدمة لهم واحتياجاتهم، وهنأ جميع المواطنين باحتفالات أعياد الربيع، متمنيًا لهم قضاء وقت طيب على أرض الإسكندرية.

وشدد سكرتير عام المحافظة، على مستأجري الشواطئ بتقديم أفضل مستوى للخدمة لرواد الشواطئ، كما تفقد غرف تغيير الملابس ودورات المياه لتكون بالمستوى اللائق بالمحافظة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بقائمة أسعار الدخول والخدمات المقدمة ومحاسبة المخالفين فورا وعمل آلية لتقديم الشكوى ضد المخالفين.

ورافقه في الجولة اللواء أحمد حجازى، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة واللواء عادل سلامة رئيس حي منتزه ثانٍ واللواء خالد حسن رئيس حي منتزه أول واللواء وحيد رضوان رئيس حى شرق والمهندس حنفي محمد رئيس حي الجمرك.

قيادات الإسكندرية في جولة على الشواطئ خلال أعياد شم النسيم.. صور
قيادات الإسكندرية في جولة على الشواطئ خلال أعياد شم النسيم.. صور
قيادات الإسكندرية في جولة على الشواطئ خلال أعياد شم النسيم.. صور
قيادات الإسكندرية في جولة على الشواطئ خلال أعياد شم النسيم.. صور
قيادات الإسكندرية في جولة على الشواطئ خلال أعياد شم النسيم.. صور

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