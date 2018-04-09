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حسام زكي: التواصل بين الجامعة العربية والإدارة الأمريكية متوقف منذ عام ..فيديو

الإثنين 09/أبريل/2018 - 05:59 م
حسام زكي
حسام زكي
هاني حسين
أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن التواصل بين الإدارة الأمريكية والجامعة العربية متوقف منذ عام، ولكن هذا التواصل متواجد بين الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول العربية فيما يخص القضية الفلسطينية.

وأضاف "زكي"، في لقاء خاص، مع فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، أن الإدارة الأمريكية تهدف إلى طرح شيء إقليمي كبير يسمى صفقة القرن ولكنهم لم يقوموا بطرح شيء ملموس حتى الآن، لافتًا إلى أن الدول العربية تحاول أن توصل للولايات المتحدة الأمريكية رسائل محددة حول حقوق الشعب الفلسطيني .

وتابع: "أتمنى أن يكون الطرح الأمريكي قابل للتناول وليس مرفوضا من البداية ونحن في انتظار ذلك الطرح".

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