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رياضة

إيهاب جلال يقود مران الزمالك استعدادا للاتحاد

الإثنين 09/أبريل/2018 - 06:01 م
صدى البلد
منتصر المرشدي - ملك موسي
وصل إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، ومعاونوه، إلى الملعب الفرعي باستاد القاهرة؛ تمهيدًا لقيادة مران الفريق اليوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل في الدوري الممتاز.

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