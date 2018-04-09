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أخبار البلد

وكيل نقابة الإعلاميين يقدم مقترحا للرد على حملات التشويه المضادة للسياسة المصرية

الإثنين 09/أبريل/2018 - 06:07 م
طارق سعدة وكيل نقابة
طارق سعدة وكيل نقابة الإعلاميين
ميس رضا
أكد طارق سعدة، وكيل نقابة الإعلاميين، ضرورة الرد بأبلغ الطرق على القنوات الغربية التي تنشر ادعاءات باطلة ضد الأوضاع السياسية في مصر، بعيدًا عن وسائل الشجب والإدانة التي تعودنا عليها.

وأوضح "سعدة"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الرد لابد أن يكون مماثلًا من خلال مادة إعلامية قوية موثقة، بالتكاتف مع الهيئة العامة للاستعلامات، والهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الخارجية، عن واقع الانتخابات الرئاسية التى تمت فى مصر بكل شفافية ونزاهة، ويتم توزيعها على كل المكاتب الإعلامية والسفارات في الخارج .

وأضاف الخبير الإعلامي، أن الرد بالشجب والإدانة والمقاطعة لن يجدي كما حدث مع "بي بي سي" وغيرها، مشيرًا إلى أن دولًا عربية مثل الكويت والأردن كانتا تقومان بإرسال مواد موثقة لمصر عن تاريخهما وأحداثهما الداخلية فلا هناك ما يمنع أن نحذو هذا الحذو.

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