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أخبار العالم

نتنياهو بعد قصف سوريا: «من يقوم ليضربك.. بادر أنت بضربه»

الإثنين 09/أبريل/2018 - 06:11 م
صدى البلد
عرفة البنداري
علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على القصف الذي استهدف مطار التيفور العسكري في سوريا، ونفذته طائرات إسرائيلية بحسب الرواية الروسية.

وقال "نتنياهو"، خلال زيارته لمنطقة "سديروت"، "لدينا قاعدة بسيطة، ونحن نعبر عنها بشكل فوري، من يقوم ليضربك.. بادر أنت بضربه".

ويعتبر تصريح "نتنياهو"، أول تلميح إسرائيلي رسمي حول مسئوليتها عن القصف، وقال مسئولون في الإدارة الأمريكية، إن إسرائيل أبلغتهم بنيتها قصف المطار.

وأعلن الجانب الإيراني، مقتل 4 على الأقل جراء عملية القصف، بينهم قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني، وإصابة نحو 7 آخرين.

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