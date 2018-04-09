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أخبار العالم

ارتفاع عدد القتلى الإيرانيين فى الهجوم الإسرائيلي على قاعدة التيفور السورية

الإثنين 09/أبريل/2018 - 06:10 م
قاعدة التيفور السورية
قاعدة التيفور السورية
قسم الخارجي
أعلنت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم، أن 4 إيرانيين لقوا مصرعهم خلال الهجوم الإسرائيلي على قاعدة تيفور في مدينة حمص السورية، في تحديث لما نشرته سابقا عن مقتل 2 فقط.

وذكرت الوكالة أن الإيرانيين الـ4 كانوا من المدافعين عن "المراقد المقدسة" بحمص، والمقصود بها المقامات أو المزارات الشيعية، كما نشرت صورهم وأسمائهم لكي يتعرف ذويهم عليهم، وكان من بينهم عقيد بالحرس الثوري الإيراني.

كانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت في بيان لها إن مقاتلتين إسرائيليتين من طراز "إف-15" شنتا هذا الهجوم، وأن 3 فقط من أصل 8 صواريخ وصلت إلى أهدافها، فيما تم اعتراض 5 منها من قبل وحدات الدفاع الجوي السورية.

وقال عاموس يدلين الرئيس السابق لشعبة المخابرات العسكرية الإسرائيلية (امان) في حديث له مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن هناك هدفين من القصف الإسرائيلي للتيفور، وهما الحد من النشاط الإيراني أولا، وأن تعبر إسرائيل عن موقفها حيال مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية.

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