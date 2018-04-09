بث مباشر لكلمة الرئيس الأمريكي بشأن تطور الأوضاع في سوريا

حرصًا من "صدى البلد"، على تقديم خدمة إخبارية مُتميزة لمتابعي موقعها الإلكترونى، ننقل لكم بثًا مباشرًا، لكلمة الرئيس الأمريكي بشأن تطور الأوضاع في سوريا.