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بث مباشر لكلمة الرئيس الأمريكي بشأن تطور الأوضاع في سوريا

الإثنين 09/أبريل/2018 - 06:09 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
حرصًا من "صدى البلد"، على تقديم خدمة إخبارية مُتميزة لمتابعي موقعها الإلكترونى، ننقل لكم بثًا مباشرًا، لكلمة الرئيس الأمريكي بشأن تطور الأوضاع في سوريا.

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