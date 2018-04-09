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رئيس أمريكي يعترف بتدخله في الانتخابات الإسرائيلية
خلافات أسرية تنتهي بإلقاء سيدة بنفسها في النيل
مجلة أمريكية: السيسي يسير في الاتجاه الصحيح.. وولايته الأولى تميزت بالتنمية الاقتصادية
وزير الدفاع الأمريكي يهدد بالتدخل العسكري في سوريا
أول صور من القاعدة السورية بعد تعرضها للقصف الإسرائيلي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
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صفاء نوار
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الإثنين 09 أبريل 2018 - 34 : 06 م
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نتنياهو بعد قصف سوريا: «من يقوم ليضربك.. بادر أنت بضربه»
ارتفاع عدد القتلى الإيرانيين فى الهجوم الإسرائيلي على قاعدة التيفور السورية
بث مباشر لكلمة الرئيس الأمريكي بشأن تطور الأوضاع في سوريا
وكيل نقابة الإعلاميين يقدم مقترحا للرد على حملات التشويه المضادة للسياسة المصرية
حسام زكي: «صفقة القرن» طرح أمريكي غير ملموس للقضية الفلسطينية.. فيديو
توك شو
بث مباشر لكلمة الرئيس الأمريكي بشأن تطور الأوضاع في سوريا
الإثنين 09/أبريل/2018 - 06:09 م
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عبدالصمد ماهر
حرصًا من "صدى البلد"، على تقديم خدمة إخبارية مُتميزة لمتابعي موقعها الإلكترونى، ننقل لكم بثًا مباشرًا، لكلمة الرئيس الأمريكي
بشأن
تطور الأوضاع في سوريا.
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