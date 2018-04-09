صحيفة سعودية: السلطات تخلي منطقة الحدود مع قطر للبدء في قناة سلوى.. قطر ستصبح جزءا من الجزيرة بجانب قاعدة عسكرية سعودية.. تحويل المنطقة الملاصقة لقطر إلى مكب نفايات نووية

إخلاء الحدود وتسليمها لقوات الجيش السعودي



وبينت المصارد للصحيفة أنه من المقرر أن يمول مشروع القناة بالكامل من جهات سعودية وإماراتية استثمارية من القطاع الخاص على أن يكون السيادة سعودية كاملة.



جزيرة سلوى: قطر+قاعدة عسكرية سعودية+ مكب نفايات نووية ووفقا للمصادر، فإنه سيتم إنشاء قاعدة عسكرية سعودية في جزء من الكيلو الفاصل بين الحدود القطرية وقناة سلوى البحرية، فيما سيتم تحويل الجزء المتبقي إلى مدفن نفايات للمفاعل النووي الإماراتي ومدفنه في أقصى نقطة على الحدود الإماراتية القريبة من قطر.



وتابعت المصادر أن إنشاء قاعدة عسكرية سعودية بين مشروع قناة سلوى البحرية والحدود القطرية سيمنح السعودية جزءا استراتيجيا من جزيرة سلوى، التي بدورها تضم الأراضي القطرية، وبالتالي فإن قطر بعد هذا المشروع لن تكون جزيرة مستقلة كما هي مملكة البحرين مثلا، بقدر ما ستكون جزءا من جزيرة سلوى التي تشترك معها السعودية عبر قاعدتها العسكرية. وبينت المصارد للصحيفة أنه من المقرر أن يمول مشروع القناة بالكامل من جهات سعودية وإماراتية استثمارية من القطاع الخاص على أن يكون السيادة سعودية كاملة.ووفقا للمصادر، فإنه سيتم إنشاء قاعدة عسكرية سعودية في جزء من الكيلو الفاصل بين الحدود القطرية وقناة سلوى البحرية، فيما سيتم تحويل الجزء المتبقي إلى مدفن نفايات للمفاعل النووي الإماراتي ومدفنه في أقصى نقطة على الحدود الإماراتية القريبة من قطر.وتابعت المصادر أن إنشاء قاعدة عسكرية سعودية بين مشروع قناة سلوى البحرية والحدود القطرية سيمنح السعودية جزءا استراتيجيا من جزيرة سلوى، التي بدورها تضم الأراضي القطرية، وبالتالي فإن قطر بعد هذا المشروع لن تكون جزيرة مستقلة كما هي مملكة البحرين مثلا، بقدر ما ستكون جزءا من جزيرة سلوى التي تشترك معها السعودية عبر قاعدتها العسكرية.



شركات مصرية تساهم في تنفيذ المشروع ونوهت المصادر أن شركات مصرية رائدة في مجال الحفر ستتولى مهام تنفيذ البحيرة وذلك رغبة من التحالف الاستثماري المنفذ للمشروع في الاستفادة من الخبرات المصرية في حفر قناة السويس.



محلل سياسي: القناة ستعمق الخلافات مع قطر وعلق المحلل السياسي ونائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، مختار الغباشى على المشروع بالقول إن هدفه الرئيسي الاقتصاد وجذب الاستثمار وبناء مدن ساحلية جديدة ومنتجعات لكنه سيجعل قطر تتحول إلى جزيرة منعزلة داخل الخليج العربي.



وأوضح الغباشى أن هذا المشروع رغم عزله دولة قطر لن يؤثر بشكل كبير لأن الحدود البرية بين الدولتين مغلقة ولكن إذا تم تنفيذه سيعمق المشكلة الخليجية بين الدول إلى الأبد. ونوهت المصادر أن شركات مصرية رائدة في مجال الحفر ستتولى مهام تنفيذ البحيرة وذلك رغبة من التحالف الاستثماري المنفذ للمشروع في الاستفادة من الخبرات المصرية في حفر قناة السويس.وعلق المحلل السياسي ونائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، مختار الغباشى على المشروع بالقول إن هدفه الرئيسي الاقتصاد وجذب الاستثمار وبناء مدن ساحلية جديدة ومنتجعات لكنه سيجعل قطر تتحول إلى جزيرة منعزلة داخل الخليج العربي.وأوضح الغباشى أن هذا المشروع رغم عزله دولة قطر لن يؤثر بشكل كبير لأن الحدود البرية بين الدولتين مغلقة ولكن إذا تم تنفيذه سيعمق المشكلة الخليجية بين الدول إلى الأبد.

تتكشف المعلومات يوما بعد آخر، حول مشروع قناة سلوى التي تنوي السعودية إقامتها بالقرب من الحدود مع قطر، والتي ستجعل قطر جزءا من جزيرة تحمل اسم سلوى، وسيتم استخدامها لأغراض عسكرية وكذلك كمكب نفايات نووية.كشفت مصادر لصحيفة "سبق" السعودية معلومات جديدة بشأن قناة سلوى التي ستفصل قطر عن شبه الجزيرة العربية، موضحة أن المنطقة مع الحدود مع قطر ستتحول إلى قاعدة عسكرية ومكب نفايات نووية.وبينت الصحيفة أنه صدر منذ أيام توجيه بإخلاء منفذ سلوى الحدودي مع قطر من قطاعي الجوازات والجمارك بالمنفذ، على أن يتولى حرس الحدود السعودي إدارة المنطقة بالكامل.