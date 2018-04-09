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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية خلال احتفالات شم النسيم

الإثنين 09/أبريل/2018 - 07:17 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
تفقد اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، اليوم، الحدائق والمتنزهات بمدينة القناطر الخيرية ومراكز ومدن المحافظة وذلك للاطمئنان علي الحالة الأمنية للحدائق ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة وتواجد جميع الخدمات اللازمة للمواطن لقضاء شم النسيم، حيث توجه المحافظ إلى مدينة القناطر الخيرية وقام بجولة داخل حديقة عفله وسط آلاف المواطنين الذين توافدوا من جميع محافظات الجمهورية للاستمتاع بالطبيعة الخلابة بمدينة القناطر الخيرية.

التقط المحافظ مع المواطنين الصور التذكارية وقام بتوزيع الورود والحلوي علي الأطفال ابتهاجا بأعياد الربيع.

تفقد المحافظ المراسي النهرية بنهر النيل وأعطي تعليماته بمراعاتها السلامة الأمنية والتزام السائقين بعدم تحميل أعداد زائدة عن المصرح بها.

أكد المحافظ أن مدينة القناطر الخيرية شهدت إقبالا كثيفا من جميع محافظات القليوبية للتمتع بجمال المدينة الخلاب والاستمتاع بضفاف نهر النيل العظيم، مشيرا إلى أن إقبال المواطنين بهذا الشكل الكبير يعد رسالة سلام وأمان من أرض القليوبية حيث يحتفل الناس بأعيادهم وهم آمنين في جو أسري بهيج وهذه دلالة واضحة على استقرار الأمن بالدولة المصرية.

كما تفقد الحدائق والمتنزهات بنادي بنها الرياضي حيث تجول بالنادي والتقط الصور التذكارية مع الأسر الموجودة وتمني لهم قضاء يوم ممتع كما قام أيضا بتوزيع الورود والحلوي علي الاطفال وسط بهجة وفرحة كبيرة من كل الأسر الموجودة بالنادي.
محافظ القليوبية يتفقد حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية خلال احتفالات شم النسيم
محافظ القليوبية يتفقد حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية خلال احتفالات شم النسيم
محافظ القليوبية يتفقد حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية خلال احتفالات شم النسيم
محافظ القليوبية يتفقد حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية خلال احتفالات شم النسيم

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