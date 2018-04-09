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حوادث

انتشال جثة طالب غرق أثناء احتفالات عيد شم النسيم بالمنوفية

الإثنين 09/أبريل/2018 - 07:18 م
انتشال جثة طالب غرق
انتشال جثة طالب غرق
محمد احمد
تمكنت قوات الإنقاذ النهرى، بمحافظة المنوفية، اليوم، من انتشال جثة طالب غرق أثناء احتفالات شم النسيم بإحدى ترع مركز الشهداء.

تلقي اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد ياسر جلال مدير الحماية المدنية، بوجود غريق أثناء احتفالات شم النسيم بترعة قرية ميت أبو الكوم بمركز الشهداء.

بانتقال قوات الإنقاذ النهرى برئاسة النقيب محمد الوزير، تم انتشال جثة الطالب بدر محمود ١٩ سنة، حيث نزل للاستحمام أثناء احتفالات شم النسيم وجرفه التيار لعدم قدرته علي السباحة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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