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محافظات

قيادات النوبة ترسل برقية تهنئة للرئيس السيسى لفوزه بفترة ولاية ثانية.. فيديو وصور

الإثنين 09/أبريل/2018 - 07:26 م
صدى البلد
شكرى السيد
أرسلت قيادات وممثلو أبناء النوبة خلال لقائهم مع اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة فوزه بفترة ولاية ثانية فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدين أنهم يقفون على قلب رجل واحد لدعم القيادة السياسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية ورفض أى محاولات للتدخل الخارجى أو لتدويل مطالب أهالى النوبة وخاصة أن الدولة فى هذه المرحلة لديها إرادة حقيقة وجادة للوفاء بهذه المطالب والتى ظهرت جليًا فى دستور 2014 بجانب تخصيص مقعد فى مجلس النواب لمركز نصر النوبة، بالإضافة إلى إتخاذ خطوات تنفيذية من الحكومة فى مختلف القطاعات التنموية.

حضر اللقاء الموسع ياسين عبد الصبور نائب مركز نصر النوبة فى البرلمان وأيضًا العمد والمشايخ والقيادات النوبية، الذين أكدوا أن أى مطالب خاصة بأبناء النوبة يتم عرضها بالطرق الشرعية دون الخروج عن سياق القانون وتعكير صفو السلم الاجتماعى، حيث أن هذه المطالب وجدت طريقها الصحيح من خلال عرضها بواسطة محافظ أسوان فى مختلف المستويات وأجهزة الدولة، لافتين إلى أن مبادرة المحافظ بتنفيذ الأنشطة الطلابية والتربوية نجحت فى تحقيق الدمج والتلاحم والتماسك بين مختلف فئات المجتمع الأسوانى وتحويله لأسرة واحدة مما ساهم فى الحد من الإختلافات والتفرقة بين أبناء المجتمع.

وحرص اللواء مجدى حجازى خلال اللقاء على الاستماع لاحتياجات ومطالب مواطنى مركز نصر النوبة والتى كان من أبرزها سبل مواجهة مشكلة البطالة بين الشباب، وإنهاء إجراءات الموافقة على ترخيص إنشاء الجمعيات الزراعية النوبية، بجانب توصيل خدمة الصرف الصحى لقرى أدندان ودار السلام وقرشه، علاوة على رصف الطريق الدائرى الممتد من بلانة وحتى كلابشة، فضلًا عن توفير جهاز أشعة مقطعية جديد لمستشفى نصر النوبة المركزى.

وأكد مجدى حجازى وطنية ومصرية أبناء النوبة باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع المصرى، وهو ما يلقى تقديرا من الدولة والحكومة حيث يتم عرض كافة المطالب بشكل مستمر ودورى على لجنة تنمية جنوب الوادى برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية مما ساهم فى إنجاز وتحقيق العديد منها على مدار العامين الماضيين.

وأضاف أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء صدق على تخصيص مبلغ 320 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لإنجاز العديد من المشروعات على رأسها المدينة الحرفية فى قرية الجنينة والشباك كانت من أهم إنجازات الدولة لصالح نصر النوبة، لافتًا إلى أن استماع الرئيس السيسى لكافة التفاصيل المتعلقة بتحسين مستوى معيشة المواطنين تعتبر إدارة جديدة وأسلوب لم تشهده مصر من قبل.

وكشف حجازي عن اتخاذ خطوات سريعة بالتنسيق مع وزارة الإستثمار لإحياء مشروع إنشاء مصنع لمنتجات السكر بنصر النوبة، مع إتاحة الفرصة لجميع أبناء المحافظة دون تفرقة فى التشغيل داخل المشروعات العملاقة الجارية ومنها مشروع المدينة الشمسية ببنبان، مكلفًا مدير عام القوى العاملة بإعداد بيان تفصيلى عن حجم العمالة الموجودة حاليًا بالمشروع لوضع خريطة مرئية متكاملة بكل شفافية موضح فيها توزيع العمالة على مراكز ومدن المحافظة.
قيادات النوبة ترسل برقية تهنئة للرئيس السيسى لفوزه بفترة ولاية ثانية.. فيديو وصور
قيادات النوبة ترسل برقية تهنئة للرئيس السيسى لفوزه بفترة ولاية ثانية.. فيديو وصور
قيادات النوبة ترسل برقية تهنئة للرئيس السيسى لفوزه بفترة ولاية ثانية.. فيديو وصور
قيادات النوبة ترسل برقية تهنئة للرئيس السيسى لفوزه بفترة ولاية ثانية.. فيديو وصور

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