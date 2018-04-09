منى عطالله: خضت تحديا بالمشاركة فى إدارة دورى الرجال.. فيديو

أكدت منى عطالله المحكمة المساعدة الدولية أنها لم تتعرض إلى أي مضايقات خلال مشاركتها فى إدارة مباريات الرجال على مدار مشوارها التحكيمي.



وقالت عطالله فى تصريحات لها عبر شبكة قنوات بى بى سي عربي إن أى امرأة ترغب فى خوض معترك التحكيم فى لقاءات الرجال يجب عليها الاجتهاد لإثبات ذاتها فى لعبة يغلب عليها الطابع الذكورة.



أشارت إلى أنها تعتبر نفسها كمحكمة فى إحدى مشاركتها فى إدارة لقاءات الرجال.



أضافت أن عناصر المنظومة الرياضية غلب عليها طابع الاستغراب من وجود امرأة تشارك فى إدارة المباريات المحلية، مشددة على أنها تدين بالفضل إلى والدها لتشجيعه لها على دخول المجال التحكيمي باعتباره كان يمارس مهنة التدريب ولمس موهبتها ورغبتها فى الدخول إلى مجال التحكيم.