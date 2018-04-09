محافظ الشرقية يناقش مع وكيل وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد القمح

التقى اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية اليوم بالمهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة لبحث ومناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال موسم حصاد القمح وسبل التيسير على المزارعين خلال موسم التوريد وذلك في إطار سلسلة لقاءاته بأعضاء الجهاز التنفيذى للارتقاء بمنظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



واطمأن المحافظ من وكيل وزارة الزراعة على استعدادات المديرية لاستقبال موسم حصاد القمح وكذلك توفير سبل التيسير على المزارعين أثناء عملية التوريد.



جاء ذلك بعد اجتماع محافظ الشرقية مع المهندس عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمقر وزارة الزراعة بالقاهرة لبحث ومناقشة الاستعدادات الخاصة بموسم حصاد وتوريد القمح بالمحافظة، وسبل التيسير على المزارعين ورفع العبء عن كاهلهم وبحث مجالات التعاون في المشروعات الزراعية بالمحافظة وتطويرها بما يساهم في النهوض بها لتحقيق تنمية زراعية بالمحافظة.



وأكد المحافظ خلال اللقاء على أهمية التنسيق والتعاون بين وزارة الزراعة ومحافظة الشرقية، بما يصب في صالح فلاحي المحافظة وزيادة دخولهم ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق تنمية زراعية مستدامة حيث تعد محافظة الشرقية من المحافظات الزراعية وتشتهر بزراعة القمح و الأرز والمحاصيل المختلفة.



واستعرض المحافظ مع وكيل وزارة الزراعة عددًا من الموضوعات على رأسها دعم فلاحي ومربي المحافظة بالقوافل الإرشادية للمحاصيل المختلفة، والقوافل البيطرية، لتقديم الدعم الفني للمربين، وتحصين الماشية، وتوعيتهم بتطبيق التقنيات الحديثة للفحص التناسلي والتلقيح الاصطناعي والجراحة والتحسين، فضلا عن تنظيم عدد من الندوات الإرشادية والتدريبية لصغار المربين لزيادة الثروة الحيوانية والداجنة وتحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية.



وأوضح محافظ الشرقية أنه تم بحث ألية تنفيذ مبادرة القرية المنتجة بالمحافظة ، لتوفير فرص عمل للشباب، وخلق تنافسية وتكامل بين قري ومراكز المحافظة وبعضها، فضلا عن مناقشة سبل التوسع في إنشاء مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، بما يساهم في زيادة فرص الاستثمار في هذا المجال بالمحافظة وتحقيق التنمية الزراعية بها.



وأكد المحافظ أنه تم مناقشة الموضوعات المتعلقة بمنتفعي الإصلاح الزراعي بالمحافظة مع الوزير ليؤكد أن الوزارة حريصة على حل المشاكل المتراكمة لمنتفعي الإصلاح الزراعي منذ سنوات، والتيسير عليهم وتحقيق الاستقرار لهم.



وفي نهاية اللقاء شدد محافظ الشرقية على وكيل وزارة الزراعة على ضرورة التصدي لعمليات البناء المخالف على الأرض الزراعية بنطاق دائرة المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا على ضرورة التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بالتعدي على الأرض الزراعية خاصة خلال الإجازات والعطلات الرسمية، حيث إنها تمثل جريمة في حق الوطن والمواطن.