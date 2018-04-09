البحرين: الرئيس السيسي يولي اهتماما لقضايا الأمن والسلام والتنمية بالوطن العربى.. صور

قال جميل بن محمد على حميدان، وزير العمل والتنمية الاجتماعية بمملكة البحرين: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماما كبيرا لقضايا الأمن والسلام والتنمية فى الوطن العربى، معربا عن تهنئته بفوزه المُشرّف بولاية رئاسية ثانية.



جاء ذلك خلال كلمته في الدورة 45 لمؤتمر العمل العربى، التى تعقد تحت رعاية الرئيس السيسي، بالقاهرة ، بحضور ممثلى أطراف الإنتاج "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" من كل الدول العربية.



أشار "حميدان" إلى أن الأمن والمحافظة على الاستقرار دافعان لاستقطاب الاستثمارات فى الوطن العربى، وأن تذبذب أسعار النفط، والنمو المتسارع، فرضا تحديات كبيرة على أسواق العمل العربية، مع ضرورة البدء فى الاهتمام بالقطاع الخاص فى ضوء أهميته الكبيرة فى توفير فرص العمل.



أكد "حميدان" دعم بلاده الكامل للشعب الفلسطينى، متوجها بالشكر والتقدير لمصر لما قدمته من تسهيلات لإنجاح الدورة الحالية من مؤتمر العمل العربى.

