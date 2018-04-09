إقبال كبير على منطقة «تونا الجبل» الأثرية بملوي للاحتفال بشم النسيم.. صور

ضافة إلى وفد سياحى من

الألمان

والنمساويين فى صورة

حضارية

رائعة

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وأشاد الوفد السياحى بالموقع الأثري وأعربوا عن سعادتهم بزيارة مصر والمناطق الأثرية والسياحية الخلابة وتواجدهم وسط مئات الأطفال والطلاب المصريين.



وفى سياق متصل توافد المئات من أهالي المنيا منذ الصباح الباكر على الحدائق العامة والمتنزهات، احتفالا بأعياد الربيع، حيث شهد كورنيش النيل إقبالا كبير من الأسر والشباب من جميع مراكز المحافظة وانتشرت عناصر الشرطة لتأمين الاحتفالات.



يذكر أن منطقة تونا الجبل الأثرية بملوى تضم مقابر قردة البابون وطيور الإيبيس وبيضها وهى الحيوانات المقدسة للإله تحوت إضافة إلى جبانة مدينة هيرموبوليس ومقبرة الكاهن بيتوسريس الكاهن الأكبر للإله تحوت والتى ترجع الى العصر البطلمى.

شهدت منطقة تونا الجبل الأثرية بملوى جنوب المنيا إقبالا كبيرا من المواطنين والسائحون بمناسبة أعياد الربيع حيث زار المنطقة مئات المواطنين المصريين بالإ