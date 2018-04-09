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محافظات

غرفة عمليات بورسعيد: لم نتلق شكاوى خلال احتفالات شم النسيم

الإثنين 09/أبريل/2018 - 07:28 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب محمد الغزاوى
أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، أن غرفة العمليات التي يترأسها لمتابعة احتفالات شم النسيم، لم تتلقَ أي شكاوى حتى الآن.

وأشار المحافظ، إلى أنه مازال توافد المواطنين من جميع أنحاء المحافظة والمحافظات المجاورة مستمرًا، للاحتفال بالعيد في الهواء الطلق علي الشواطئ والأماكن المفتوحة والحدائق والمنتزهات العامة والنوادي.

ولفت محافظ بورسعيد، إلى أنه وجه الأحياء بضرورة رفع أي مخلفات أولا بأول حتى يتمكن المواطنون وأسرهم من الاستمتاع بالعيد، مضيفًا أنه تم رفع درجة الاستعداد فى جميع المديريات والمستشفيات والإسعاف خلال احتفال المواطنين بشم النسيم.

وأشاد محافظ بورسعيد بالجهود الأمنية وتواجد رجال الشرطة طوال الوقت بالشوارع وأماكن التجمعات لفرض الانضباط والالتزام وهو مالمسة المواطنين أثناء الاحتفالات.

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