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أخبار البلد

صحيفة أمريكية: إصلاحات السيسي دفعت الاقتصاد بالاتجاه الصحيح

الإثنين 09/أبريل/2018 - 10:47 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ
قالت جريدة "أمريكان ثينكر" الأمريكية، إن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة كان متوقعا نتيجة لشعبيته الواسعة ضمن فئات الشعب المصري.

أشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني ، اليوم ـ إلى أن ولاية الرئيس السيسي الأولى تميزت بالتنمية الاقتصادية الناجحة، لا سيما بعد إطلاق عدد من مشاريع الإسكان والبناء التي تهدف إلى النهوض بالاقتصاد المصري إلى مستوى جديد وتحسن أوضاع المواطنين المصريين.

وصفت الجريدة الإلكترونية ـ في تقرير حول الاقتصاد المصري ـ مشروع قناة السويس الجديدة بالطموح للغاية ، خاصة بعد أن ساهمت القناة الجديدة في زيادة إيرادات قناة السويس إلى أربعة مليارات وثلاثمائة مليون دولار بزيادة نسبتها 3.4% على أساس سنوي.

ولفتت إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة جاء أكثر إثارة للإعجاب، وهو ما جاء بالتزامن مع العديد من المشروعات القومية الأخرى وأهمها المشروع الوطني للطرق ومشروع تطوير العشوائيات.

وأشارت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي كان لها بالغ الأثر الإيجابي في خفض معدلات التضخم السنوية إلى 17.1% في يناير 2018 ثم إلى 14.4% في فبراير 2018، بعد أن كان قد سجل نحو 33% في يوليو 2017.

ونوهت بإشادة صندوق النقد الدولي عن ما حققته مصر من تقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وحزمة الإجراءات التي اتخذتها مصر والتي ساهمت في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وعودة الاستثمارات الخارجية.

وأكدت الجريدة الإلكترونية أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح خاصة في ظل ما يظهره اقتصاد مصر من علامات انتعاش اليوم.

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