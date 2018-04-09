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برلمانية تثمن مواقف البابا في الدفاع عن مصر

الإثنين 09/أبريل/2018 - 07:21 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
أحمد أيمن
تقدمت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بالتهنئة للبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وللإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، لافتة إلى أنها قامت بزيارة الكنائس السبع بالدقهلية وتهنئة الانبا داوود، الذي صرح لها بأن مصر تظل دائما وأبدا وحدة واحدة وشعبها نسيج واحد لا فرق بين مسلم ومسيحى.

وأشارت عبدالحليم في بيان لها، إلى أن احتفال المسلمين ومشاركتهم للأقباط فى أعيادهم وتبادل التهانى والعكس فى أعياد المسلمين يعكس قوة وترابط أبناء الشعب المصرى، مؤكدة أن وحدة الشعب المصرى تظل سمته دائما بأن يكون دوما شعبًا واحدًا يبنى ويعمر، ومصر تكون دومًا مصدرًا للخير والنور للمنطقة والعالم أجمع ومنبرًا لتعليم المحبة والسلام والأمان والاستقرار.

أشادت نائبة المصريين الأحرار، بدفاع قداسة البابا تواضروس عن مصر وشعبها وقائدها فى جميع جولاته وزياراته لمختلف دول العالم ورفضه وبشكل قاطع وحاسم لأى تدخل خارجى فى الشئون الداخلية لمصر.

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