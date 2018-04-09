«هيثم شاولي» يتحدث عن ألبوم «رومانسيات».. الليلة

يحل المطرب السعودي "هيثم شاولي" ضيفا على برنامج الْيَوْمَ بقناة الحرة بدبي الْيَوْمَ الساعة التاسعة والنصف بتوقيت دبي مباشر والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة في حوار مع المذيعة المغربية نبيلة الكيلاني حول ألبومه الجديد "رومانسيات" وآخر اخباره ومشاريعه المقبلة.



ويعد ألبوم رومانسيات هو الذي يشهد عودة هيثم شاولي إلي الساحة الغنائية بعدما توقف أكثر من ١٢ عاما ابتعد فيها الشاولى عن الغناء، ولكنه كان متواجد فنيا من خلال شركة الإنتاج الصوتى والمرئى التى انتجت أعمال فنيه مميزة كثيرة لمعظم كبار نجوم الفنانين، إضافة الى عمله كطبيب وقام بافتتاح أول مركز لتعليم الموسيقى فى السعودية فى عام ٢٠١١ كخطوة رائدة وسباقه فى مجال التعليم الموسيقى.