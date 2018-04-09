مصر المقاصة.. أبناء الفيوم يبعدون الزمالك عن المركز الثاني برأسية «سامي»

تغلب فريق مصر المقاصة على منافسه الزمالك بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت بينهما في الأسبوع الـ31 من الدوري الممتاز.



وحقق الفريق الفيومي بهذا الفوز رقما على الزمالك، بالانتصار عليه في آخر موسمين، 2016-2017، 2017-2018، في أربع مباريات "رايح جاي".



وحقق الفريق الفيومي انتصارا على أبناء ميت عقبة في موسم 2016-2017 يوم 3 مارس في المباراة الأولى في الاسبوع الخامس بنتيجة 1 - صفر بقدم حسين الشحات.



وفاز المقاصة في الأسبوع الـ 22 بعد انسحاب الزمالك وإصدار قرار بفوز الفريق الفيومي بهدفين دون رد بسبب أزمة استاد القاهرة الشهيرة.



وفي الأسبوع الـ 11 من هذا الموسم تغلب مصر المقاصة بثلاثية من الأهداف مقابل هدف واحد، سجل جون أنطوي هدفين، وحسين الشحات الهدف الثالث، بينما سجل مؤيد العجان هدف الزمالك.



وتعد هزيمة أمس هي الرابعة التي أضاعت فرصة الزمالك للصعود الى المركز الثاني، وقضت على آمال الجماهير في حلم المشاركة في البطولة الأفريقية هذا العام .



ويتجمد رصيد الزمالك عند 55 نقطة فى المركز الثالث فيما ارتفعت نقاط فريق مصر المقاصة إلى 37 نقطة.