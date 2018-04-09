«الاستثمار»: 15.3 مليار جنيه حصيلة فض 484 منازعة

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، عن وصول إجمالي موضوعات منازعات الاستثمار بلجنة فض المنازعات إلى 15.3 مليار جنيه بإجمالي 484 موضوعا خلال اجتماعها 34 الذى عقدته مارس الماضي.





ذكر تقرير صادر عن الوزارة حول مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال مارس الماضي، أن حجم منازعات الاستثمار بدأت خلال الاجتماع رقم 20 المنعقد في 26 فبراير 2017 رصد 42 موضوعا بـ 5 ملايين جنيه، ليرتفع ذلك الرقم في الاجتماع التالي له في 26 مارس من نفس العام إلي 45 منازعة بقيمة 867 مليون جنيه.



