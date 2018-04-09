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فكر دينى

تعرف على حكم مساعدة الأسرة للابن المقبل على الزواج ..فيديو

الإثنين 09/أبريل/2018 - 07:18 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن التكافل الاجتماعى، أهم ما يميز المجتمع المصرى، مضيفا: "مفيش أم بتسيب ابنها وبتساعده فى الزواج".

وتابع "الجندى"، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc" اليوم، "لابد أن الأم والأب اللى بيساندوا أبنائهم يعطهوهم الفلوس على سبيل الاقتراض ويطلبوا منهم إنهم يردوها، عشان يكونوا أكثر تحملنا للمسئولية، وهناك شروط، للمساعدة، أن يكون الشاب يعمل ولا يكون عاطلاً".

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، إنه لا يوجد مانع من مساعدة الشاب المقبل على الزواج شريطة، أن يكون يعمل ولديه دخل شهرى، مشددا على ضرورة أن تساعد الأسرة أبناءها، وتعمل على تحفيز الأبناء على مساعدة بعضهم.

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