الشباب يفضل الرحلات النيلية بشم النسيم بالبحيرة ..صور

احتشد المواطنون بمحافظة البحيرة بحدائق وملاهى ادفينا للاستمتاع بجو الربيع لاستقلال المراكب فى الرحلات النيلية وركوب الخيل.





فى مدينة دمنهور شهد النادى الاجتماعى وحديقة الجمهورية ونادى التجديف ازدحاما شديدا من الأهالي لقضاء إجازة عيد شم النسيم فى الحدائق وسط الزهور والنباتات الخضراء، حيث تناولا وجبات الإفطار والغذاء بداخل النادى والتى تضمنت" البيض الملون والخس والبصل والتونة والرنجة والفسيخ والسردين".





شهد كورنيش ترعة المحمودية بدمنهور ازدحاما من الاسر والاهالى حيث اصطفوا على ضفاف النيل بسياراتهم وافترشوا الاراضى لتناولوا وجبات البيض الملون والفسيخ والملانا وليستمتعوا بركوب الخيل.





وفى ايتاى البارود شهد النادى الاجتماعى توافد المئات من الشباب والاطفال كما اكتظت حديقتى الطفل الخالدين بالاطفال والشباب الفتيات واسرهم لقضاء اجازة شم النسيم لتمتع اطفالهم بركوب الملاهى .





وفى كفر الدوار فضل مجموعة من شباب الثورة الهروب من ضجيج المدينة وزحامها خلال اجازة شم النسيم وذهبوا ليستمتعوا بالهواء الطل فى حدائق دفشوا وافتروا الارض وتناول الفسيخ والسرين والرنجة.





كما ظهرت روح الاخوة والمحاباة ونسيج الوحدة والوطنية بين الإخوة المسلمين والمسيحيين خلال شم النسيم حيث توافد الآلاف من الاهالى والقيادات الشعبية والتنفيذية على الكنائس وأديرة وادى النطرون لتقديم تهنئة عيد القيامة المجيد وشم النسيم.



