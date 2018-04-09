خالد الجندي: البعض يطبق آيات القرآن بطريقة خاطئة ..فيديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن بعض الناس يستخدمون الآيات القرآنية فى تحريم بعض الأمور، مشيرا إلى أن الأمر لتطبيق قول الله تعالى: " وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِين".





وتابع "الجندي"، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم: "تخيل الناس دى بتحمل الموضوعات ما لا تطاق، يعنى خلينا اللى بيسمع أغانى بيستمع لهو الحديث، ليضل عن سبيل الله، حولوا الناس كأنهم أبو لهب، لكن الحقيقة إن الآية نزلك فى رجل كان يتعلم المجادلة فى القرآن للتشويش على النبى والمسلمين، ومنعهم من أداء فرئضهم، فهذا لهو الحديث".