"الأطرش" لـ "صدى البلد": تدريب تونس أئمتها على التغني بالأذان جائز .. بشرط

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إن الأذان في اللغة هو الإعلام بوقت دخول الصلاة ، ويفضل أن يكون صوت المؤذن حسنا يجذب به الناس للصلاة ، ولا ينفر.



وأضاف الأطرش لـ "صدى البلد" تعليقا على قرار تونس تدريب الأئمة بمعاهد الموسيقى على كيفية تلحين الأذان والتغني به، قائلا: التغني بالأذان جائز بشرط ألا يضيع هيبته ويجعله مسار سخرية وضحك السامعين ، أما إن كان التغني بشكل يحسن من صوت الإمام دون المساس بمكانة الأذان وهيبته فهو نداء الحق سبحانه وتعالى الذي نزل به سيدنا جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ، فهذا جائز.



يذكر أن وزارة الشئون الدينية التونسية قررت تدريب أئمتها مرتين أسبوعيا بمحاضرات في احد معاهد الموسيقى من أجل إنشاد الأذان بشكل جيد وموسيقي ومنسجم و"سلمي ومفرح" بحسب وصف وزارة الشئون الدينية، في محاولة لتونس لإطلاق نسختها الخاصة من الأذان.