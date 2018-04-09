شاهد.. "Apple" تكشف عن نسخة خاصة من "iphone 8" باللون الأحمر

كشفت شركة "Apple" الأمريكية عن نسخة خاصة من "iphone8" والتى تأتى باللون الأحمر، وتحمل اسم special edition، ومن المنتظر طرحه بالأسواق قريبًا.





ويأتى الهاتف بنفس مواصفات "iphone8"، ولكن يختلف فقط فى اللون الأحمر المميز، والذى بدأت الشركة فى طرحه منذ هاتفها السابق "iphone7".





يذكر أن الهاتف يأتى بشاشة قياس 4.7 بوصة بدقة 750 × 1334، بتقنية IPS LCD، وبكثافة 326 بيكسل، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، وتدعم خاصية "3D Touch" بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة.





كانت قد زودت "آبل" هاتفها بمعالج قوى Apple A11 Bionic بمعالج سداسى النواة، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 2 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 64، و256 جيجابايت.





ولعشاق التصوير سيجدون كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.8، تدعم التصوير بتقنية 4K، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 7 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 1080.





كما يعمل الهاتف بنظام تشغيل ios 11، ويتيح خدمة "آبل" للدفع، والمفاجأة هى دعم الشركة لخاصية الشحن اللاسلكى بهاتفها الجديد، والشحن السريع من 0% إلى 50% فى 30 دقيقة فقط.





ويدعم بلوتوث 5.0، و يو إس بى إصدار 3.0 reversible connector، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، ومعالج ليكون ضد الماء.





بالإضافة إلى نظام "جاليليو" الأوروبى لتحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية، كما أدخلت "آبل" دعمًا لنظام QZSS المماثل والذى يغطى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأخيرًا بطارية قوية تعمل لمدة 14 ساعة مكالمات، 40 ساعة استماع موسيقى.







