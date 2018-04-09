ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

شاهد.. "Apple" تكشف عن نسخة خاصة من "iphone 8" باللون الأحمر

الإثنين 09/أبريل/2018 - 07:29 م
صدى البلد
كريم جمال
كشفت شركة "Apple" الأمريكية عن نسخة خاصة من "iphone8" والتى تأتى باللون الأحمر، وتحمل اسم special edition، ومن المنتظر طرحه بالأسواق قريبًا.

ويأتى الهاتف بنفس مواصفات "iphone8"، ولكن يختلف فقط فى اللون الأحمر المميز، والذى بدأت الشركة فى طرحه منذ هاتفها السابق "iphone7".

يذكر أن الهاتف يأتى بشاشة قياس 4.7 بوصة بدقة 750 × 1334، بتقنية IPS LCD، وبكثافة 326 بيكسل، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، وتدعم خاصية "3D Touch" بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة.

كانت قد زودت "آبل" هاتفها بمعالج قوى Apple A11 Bionic بمعالج سداسى النواة، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 2 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 64، و256 جيجابايت.

ولعشاق التصوير سيجدون كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.8، تدعم التصوير بتقنية 4K، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 7 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 1080.

كما يعمل الهاتف بنظام تشغيل ios 11، ويتيح خدمة "آبل" للدفع، والمفاجأة هى دعم الشركة لخاصية الشحن اللاسلكى بهاتفها الجديد، والشحن السريع من 0% إلى 50% فى 30 دقيقة فقط.

ويدعم بلوتوث 5.0، و يو إس بى إصدار 3.0 reversible connector، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، ومعالج ليكون ضد الماء.

بالإضافة إلى نظام "جاليليو" الأوروبى لتحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية، كما أدخلت "آبل" دعمًا لنظام QZSS المماثل والذى يغطى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأخيرًا بطارية قوية تعمل لمدة 14 ساعة مكالمات، 40 ساعة استماع موسيقى.


شاهد.. "Apple" تكشف عن نسخة خاصة من "iphone 8" باللون الأحمر
شاهد.. "Apple" تكشف عن نسخة خاصة من "iphone 8" باللون الأحمر
شاهد.. "Apple" تكشف عن نسخة خاصة من "iphone 8" باللون الأحمر
شاهد.. "Apple" تكشف عن نسخة خاصة من "iphone 8" باللون الأحمر
شاهد.. "Apple" تكشف عن نسخة خاصة من "iphone 8" باللون الأحمر
شاهد.. "Apple" تكشف عن نسخة خاصة من "iphone 8" باللون الأحمر

ترشيحاتنا

خادمة إثيوبية تحاول قتل طفلة سعودية باستخدام «بطانية».. صور

شاهد.. مرتضى منصور يفتح النار على "السعيد" وإيهاب جلال.. ويتحدى وزير الرياضة

أردوغان يعترف بتآمره مع داعش ضد مصر.. فيديو

تامر حسني: «كان نفسي أكون لاعب كرة ولكن والدتي حببتني في الغناء».. فيديو

مجلة أمريكية: السيسي يسير في الاتجاه الصحيح.. وولايته الأولى تميزت بالتنمية الاقتصادية

شاهد.. برومو إعلان محمد صلاح الجديد مع إحدى شركات المياه الغازية

شاهد .. مرتضى منصور يفتتح نادي الزمالك "النهري"

شاهد.. أعمال هدم عقارات مثلث ماسبيرو

فيديو من عدسة قناص إسرائيلي يوثق لحظة مقتل شاب فلسطيني قرب الجدار العازل

زمالك 99 يهزم الأهلي بثلاثة أهداف لهدفين في قمة بطولة الجمهورية

قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن المدرب الجديد للزمالك

نيجيري يناشد المصريين زيارته: أصبت بسرطان وأنتم أهلي في الغربة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العسيلي يشعل شم النسيم بالسخنة بأغاني "خاينة" و"حتة تانية".. صور

سومة الراسى: أجسد شخصية مديرة أعمال رئيس ناد كبير فى "عزمى وأشجان".. صور

انتهاء صلاة الجنازة على آمال فهمى وتشييعها لمثواها الأخير.. فيديو وصور

جثة البدرشين تكشف «صفقة الموت».. 60 يوما من المفاوضات بعد ذبح طفل الصف تنتهي بإغراق شقيق المتهم حيا.. صور

مواطنون يشاركون في تشييع جثمان آمال فهمي ..صور

فيديو

تامر حسني: الغناء والتمثيل في تكويني منذ بداية مسيرتي الفنية ..فيديو
تامر حسني يكشف سبب جولاته العالمية: «صورة إيجابية لمصر ولكسر حاجز العنصرية» .. فيديو
تامر حسني يكشف كواليس أغنيته الجديدة مع الشاب خالد ..فيديو
الصحة: 42 حالة مرضية حصيلة اليوم.. ولا حالات تسمم.. فيديو
تامر حسني: لي الشرف أن أكون أول فنان يقيم حفلا غنائيا بالسعودية ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟